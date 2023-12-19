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Хоккеист призвал любителей фигурного катания избавиться от лишнего веса

Хоккеист Голдин посоветовал любителям фигурного катания сбросить лишний вес

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Pixabay

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что для занятий фигурным катанием на любительском уровне желательно сбросить лишний вес. Это должно благотворно повлиять на качество жизни в целом и позволит хорошо чувствовать себя при освоении элементов фигурного катания, в том числе прыжков.

«В любом случае с излишним весом фигурным катанием заниматься будет дискомфортно. Я бы советовал обратиться к спортивному врачу и после детального обследования решить, стоит ли начать заниматься или сначала привести себя в форму.

Надо ли придерживаться определенной диеты? Если лишнего веса нет, то, скорее всего, вы и так правильно питаетесь и ведете спортивный образ жизни, так что можно не менять своих привычек. Если ситуация обратная и лишний вес есть, то диета необходима вне зависимости от того, решили вы заниматься фигурным катанием или нет. Это ваше здоровье», — сказал Голдин.

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