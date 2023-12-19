Футболист «Спартака» может уйти в «Интер»

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес является одним из вариантов усиления для миланского «Интера». Об этом сообщает InterZone.

Отмечается, что в итальянском клубе считают полузащитника оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. 33-летний нигериец уже выступал за «Интер» в сезоне-2019/20.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в €1,5 млн.

В текущем сезоне Мозес провел за красно-белых 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом и результативной передачей.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее «Спартак» сравнили с Филиппом Киркоровым.