Хоккеист рассказал, как избежать травмы при катании на коньках

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что поможет избежать травм фигуристам-любителям при катании на коньках.

«Обязательно делайте разминку перед каждым катанием: минут 15-20 вполне хватит. Не стоит сразу выходить в центр катка — лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей.

Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику. Придется переучиваться, а это всегда сложнее, чем сразу поставить правильную базу.

Поэтому тренер однозначно нужен. Он поможет определить цели и задачи и всегда будет рядом, чтобы помочь», — сказал Голдин.

Также хоккеист посоветовал покупать для обычного массового катания коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа, а для любительских занятий фигурным катанием — полупрофессиональные или профессиональные коньки с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.

Ранее хоккеист заявил, что цены на коньки заметно выросли.