Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист рассказал, как избежать травмы при катании на коньках

Хоккеист Голдин призвал любителей фигурного катания заниматься с тренером

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что поможет избежать травм фигуристам-любителям при катании на коньках.

«Обязательно делайте разминку перед каждым катанием: минут 15-20 вполне хватит. Не стоит сразу выходить в центр катка — лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей.

Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику. Придется переучиваться, а это всегда сложнее, чем сразу поставить правильную базу.

Поэтому тренер однозначно нужен. Он поможет определить цели и задачи и всегда будет рядом, чтобы помочь», — сказал Голдин.

Также хоккеист посоветовал покупать для обычного массового катания коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа, а для любительских занятий фигурным катанием — полупрофессиональные или профессиональные коньки с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.

Ранее хоккеист заявил, что цены на коньки заметно выросли.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами