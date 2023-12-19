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В Орле директор футбольного клуба избил детского тренера

Директор клуба «Русичи-Орел» Фурсин напал на детского тренера Милюкова

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РИА Новости

В социальных сетях появилось видео с участием директора футбольного клуба «Русичи-Орел» Никиты Фурсина, который напал на детского тренера другой академии Олега Милюкова.

Фурсин в комментарии RT рассказал, что инцидент произошел еще в июле и уже давно исчерпан. По его словам, он атаковал Милюкова, так как тот постоянно приходил на стадион в нетрезвом виде, в том числе появлялся в таком состоянии в VIP-ложах, где находилось руководство Орловской области.

Никита Фурсин награжден почетной грамотой губернатора Орловской области.

«Русичи-Орел» (до 2022-го — ФК «Орел») играет в третьем дивизионе. Клуб основан в 1960 году. Домашние матчи проводит на cтадионе «Центральный». В чемпионатах Роccии он побеждал в зоне «Центр» второго дивизиона (2003 год). А выcшим доcтижением клуба являетcя шеcтое меcто в первом дивизионе — в 2004-м.

Ранее хоккейный тренер избил своего коллегу во время матча детских команд.

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