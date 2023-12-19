Экс-игрок «Рубина» посоветовал новому тренеру «Сочи» узнать русскую душу

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что практически не верит в то, что «Сочи» удастся сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, новый наставник черноморцев Роберт Морено вряд ли сможет спасти команду от вылета.

«Даю 10% на то, что «Сочи» спасется. Непонятно, какого уровня тренер к нам пришел и зачем нужен. Он же не пожарник. В такой ситуации я бы лучше пригласил Рашида Рахимова.

Морено нужно понять, что такое Россия, русская душа, понять русский менталитет», — заявил Попов.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. 46-летний наставник ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

После 18 туров РПЛ «Сочи», набрав 11 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб сменил троих тренеров.

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