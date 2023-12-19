Тренер клуба РПЛ признался в проблемах с лишним весом

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что испытывает сложности со стрессом.

58-летний специалист признался, что часто принимает пищу из-за переживаний.

«Люблю покушать, часто этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я стал чуть больше, чем раньше. Бороться и некогда. Обычно я борюсь с этим в межсезонье, я могу нормально сразу похудеть в этот момент», — заявил Осинькин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. Пять туров подряд клуб из Самары держался в тройке лидеров.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что в «Сочи» не согласовали трансферы Ерохина и Чистякова из «Зенита».