Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Миннесотой»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу «пингвинов».

В составе победившей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин, эта шайба стала для него 11-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Также шайбы за «Питтсбург» забросили Райлли Смит, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Малкин также записал на свой счет голевую передачу, выступив в роли ассистента для Кросби.

За «Миннесоту» отличились Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон и Винни Леттьери. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этом матче набрал одно очко, выступив в роли ассистента для Миддлтона.

«Пингвинз» одержали третью победу в последних четырех играх. При этом в предыдущем матче «Питтсбург» уступил с разгромным счетом 0:7 »Торонто Мэйпл Лифс». «Миннесота» прервала победную серию, которая насчитывала три выигранных подряд поединка.

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