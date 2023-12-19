Ветеран «Зенита»: не нужно Вендела заставлять играть насильно

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что бразилец Вендел является ключевым игроком команды из Санкт-Петербурга и определяет результат, поэтому его уход скажется на клубе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но стоит отметить, что если человек не хочет играть, то не нужно его насильно заставлять. Уговаривать не надо. Это тупиковый путь. Дело в том, что в таком случае футболист будет немотивированным. Когда все хорошо у команды, то и он выглядит великолепно. А когда какие-то проблемы, то ему все равно. Он тоже не будет стремиться решать их», — заявил Лепехин.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бразильцев «Зенита» обвинили в упущенном лидерстве в РПЛ.