«Нам не нужен сильный «Спартак»: Аршавин пошутил об Абаскале

Заместитель генерального директора «Зенита» и бывший футболист петербургского клуба и сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за возможного назначения испанца Хавьера Рибалты новым спортивным директором красно-белых.

«Я не говорю, что Абаскаля и Рибалту что-то связывает. Я просто говорю: если бы у Абаскаля был полный провал… Но нельзя сказать, что у «Спартака» полный провал. Они в принципе просто болтаются там, где они есть. Я не хочу сказать правду? Нам не нужен сильный «Спартак». Вот, сказал», — заявил Аршавин, смеясь.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее Абаскаля назвали неподходящим тренером для «Спартака».