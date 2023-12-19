Гол Миранчука принес «Аталанте» победу в матче Серии А

«Аталанта» одержала волевую победу над «Салернитаной» в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Встреча, которая состоялась на стадионе Джевисс (Атлети Адзурри) в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Джана Пьеро Гасперини.

Четвертый гол в составе «Аталанты» записал на свой счет российский полузащитник Алексей Миранчук. Также за победившую команду забили Луис Мурьель, Марио Пашалич и Шарль Де Кетеларе. Единственный гол «Салернитаны» в этом поединке оформил Лоренцо Пирола, который открыл счет в матче.

До этого поединка в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта» (0:4) Миранчук отметился результативной передачей на Мурьеля, который в этой игре отличился дважды. Для Миранчука это результативное действие стало третьим подряд. 9 декабря он отдал голевой пас в матче с «Миланом» (3:2). Тогда также отличился Мурьель.

После этого матча «Аталанта» поднялась на седьмое место в таблице Серии А (26 очков), «Салернитана» осталась на последней, 20-й позиции (восемь баллов).

Ранее тренер «Аталанты» назвал роль Миранчука в клубе.