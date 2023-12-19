Футболист ЦСКА женился

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен вступил в брак со своей избранницей Габриэллой. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале.

«Поздравляем молодоженов», — гласит подпись к фото со свадьбы.

При этом пара расписалась в Бразилии еще в 2020 году. У них растет сын Лукас.

В текущем сезоне Келлвен сыграл за армейский клуб в 16 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счет один забитый мяч и две отданные голевые передачи.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 1 сентября 2023 года. Ранее Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе». Это единственный клуб в карьере защитника. На его счету более 100 матчей за команду. В 2019 году он помог «Атлетико Паранаэнсе» выиграть чемпионат штата Парана и Кубок Бразилии.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. В первом туре после возобновления чемпионата армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

Ранее девушка обвинила игрока ЦСКА в том, что он бросил ее во время беременности.