Олимпийский чемпион назвал три плюса хоккея в формате «три на три»

Защитник сборной России, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью для «Газеты.Ru» высказался о будущем хоккея в формате «три на три» как отдельного спорта, заявив, что из-за зрелищности этого вида он вполне может вырасти в отдельный спорт и даже получить со временем олимпийский статус.

«Это сделано для болельщиков, потому что все любят смотреть только голы и опасные моменты. Это очень смотрибельно, нравится болельщикам. Да и игрокам нравится в это играть. Сплошные плюсы везде. Статус олимпийского вида? Почему бы и нет?! Я за развитие этого вида хоккея», — подчеркнул Яковлев.

Изначально формат «три на три» был введен в овертаймах регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге, чтобы повысить зрелищность и результативность дополнительных пятиминуток. После этого Континентальная хоккейная лига ввела овертаймы «три на три» в свой чемпионат уже по ходу сезона, а теперь в таком формате проводятся отдельные турниры с участием как профессиональных хоккеистов, так и любителей.

Ранее Александр Овечкин продлил антирекордную безрезультативную серию в НХЛ.