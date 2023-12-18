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Экс-нападающий «Спартака» рассказал, как на него кричал главный тренер

Экс-нападющий «Спартака» Рыбин: тренер Ржига кричал на меня, а потом извинялся

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин вспомнил о работе с тренером Милошем Ржикой, признавшись, что наставник часто кричал на него, передает Legalbet.

«Помню, когда я был капитаном, придет, накричит на меня, а потом подойдёт аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. Очень интересный метод воздействия на коллектив», — сказал Рыбин.

Ржига тренировал «Спартак» с 2007 по 2010 год. Затем он ушел в мытищинский «Атлант». С 2011 по 2012 год специалист возглавлял СКА.

Рыбин выступал за «Спартак» с 2007 по 2009 год. За СКА он играл с 2009 по 2013 год.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее олимпийский чемпион назвал две причины успешного выступления «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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