У российских фигуристов из-за санкций нет возможности оперативно купить коньки

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова заявила, что из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки, передает РБК.

«Отсутствие возможности оперативно приобрести коньки. Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. Из-за санкций их перестали поставлять в Россию. Теперь их надо заказывать через людей, которые живут в Канаде, США или Европе», — сказала Соколова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Ирина Роднина рассказала, что надо сделать для прогресса фигурного катания в России.