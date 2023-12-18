В Госдуме оценили необходимость участия российских спортсменов в Олимпиаде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что решение о том, ехать ли российским спортсменам на Олимпийские игры в Париж в 2024 году, будет крайне непростым, а к этому вопросу нужно подойти предельно ответственно, учитывая мнение всех сторон.

«Читал недавно заявления Олега Матыцина и Станислава Позднякова по этому вопросу. В ближайшее время планируются консультации по возможному участию или неучастию наших спортсменов. Но тут решение-то непростое будет. Для тех ребят, которые уже отобрались или отберутся, это реальный шанс выступить на Олимпиаде. Другой вопрос – это, во-первых, количество. Сколько отберутся – десять человек, двадцать?» — считает Свищев.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, в случае получения ими олимпийских лицензий через отборочные соревнования. В то же время МОК выдвинул ряд жестких условий, из-за чего в необходимости отправлять атлетов в столицу Франции усомнился даже президент России Владимир Путин.

Ранее Ирина Роднина заявила об издевательстве со стороны МОК из-за допуска россиян на Игры.