В Москве прошло гала-шоу Ильи Авербуха

17 декабря в спортивном комплексе «ВТБ Арена» прошел гала-вечер, посвященный юбилею российскому режиссеру, продюсеру, тренеру и фигуристу Илье Авербуху, которому 18 декабря исполняется 50 лет.

Поздравить юбиляра пришли многие фигуристы и звезды российского шоу-бизнеса, причем практически все они встали на коньки.

Главным событием вечера стал выход на лед Романа Костомарова. Олимпийский чемпион выступил дважды — в первом отделении с Оксаной Домниной и во втором отделении с Татьяной Навкой. Они показали фрагмент своего легендарного номера «Кармен», с которым выиграли Игры в Турине.

«Я не верю, что мы влезли в эти костюмы спустя 18 лет. Мы шли к этому дню очень долго — вместе соревновались, были конкурентами, наша молодость никогда не забудется, это были невероятные, классные номера и шоу», — заявила Навка.

Костомаров поблагодарил зрителей, которые приветствовали фигуриста стоя. У многих на глазах были слезы.

Авербух несколько раз появлялся на льду. Он сделал круг почета в паре с Мариной Анисиной, с которой они стали двукратными чемпионами мира среди юниоров, с тренером Натальей Линичук и своей бывшей партнершей Ириной Лобачевой.

Шоу продолжалось более четырех часов. Авербуха поздравили Филипп Киркоров, Татьяна Тарасова, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Дмитрий Маликов, Юлиана Караулова, Александр Панайотов, Юлия Барановская, Наталья Подольская, Зара, Петр Налич, Мариам Мерабова, Екатерина Стриженова и многие другие. Вечер запомнился тем, что на нем звучала только живая музыка в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

В заключении вечера на сцену вышли сыновья Ильи Авербуха Мартин и Лев.

Ранее Наталью Бестемьянову удивило выступление Костомарова на шоу Авербуха.