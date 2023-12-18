Инсайдер НХЛ об Овечкине: иногда ты падаешь вниз

Известный инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман в эфире подкаста The Jeff Marek Show высказался о спаде хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может забросить в 13 матчах подряд.

«Иногда ты подбираешься к пропасти — и падаешь вниз. Он всегда был заметен. Он всегда что-то делал. Но ты уже просто не замечаешь его так, как раньше. И это меня беспокоит», — сказал Фридман.

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкин продлил антирекордную безрезультативную серию в НХЛ.