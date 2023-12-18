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У IIHF нет права исключать Россию из организации

Экс-хоккеист Фетисов: у IIHF нет права исключать Россию

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Shutterstock

Экс-защитник сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у Международной федерации хоккея (IIHF) нет права исключать Россию из организации, передает «ВсеПроСпорт».

«Что будет, если Россию исключат из IIHF? А кто они нам такие? У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют», — сказал Фетисов.

16 декабря «Матч ТВ» сообщил, что IHF может лишить членства Федерацию хоккея России (ФХР) из-за игнорирования российской стороной санкций, связанных с голкипером Иваном Федотовым и ЦСКА.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Голкиперу команды Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Это санкции остались в силе. Санкции были наложены из-за нарушения Федотова контрактного соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз».

При этом 1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью. Вратарь продолжает участвовать в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее Роман Ротенберг получил приз за сохранение победных традиций в хоккее.

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