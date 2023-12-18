«Зениту» посоветовали приобрести Миранчука

Бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что сини-бело-голубые могут заинтересоваться игроками московского «Локомотива» Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым, передает Legalbet.

«Думаю, Миранчук и Жемалетдинов могут заинтересовать «Зенит». Главный их плюс заключается в том, что они граждане России. Не ясно, есть ли с них смысл, помогут ли они «Зениту», у меня большие сомнения», — сказал Лепехин.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» обвинили в снижении мотивации из-за пяти чемпионств подряд.