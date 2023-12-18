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В Саратове скончался президент клуба Единой лиги ВТБ

На 77-м году жизни умер президент БК «Автодор» Родионов

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БК «Автодор» Саратов

В Саратове на 77-м году жизни скончался президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов. Об этом сообщает «Саратов 24».

Как утверждает издание, со ссылкой на близких Родионова, в последнее время он проходил лечение после продолжительной болезни.

Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года он выступал за «Автодорожник», а затем стал главным тренером команды. Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. В феврале 2023 года он был введен в Зал славы Единой лиги ВТБ.

Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году. С сезона-2014/15 команда играет в Единой лиге ВТБ. Лучшим результатом «Автодора» стало пятое место в регулярном чемпионате.

В текущем сезоне «Автодор» после 17 матчей Единой лиги ВТБ, набрав 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне саратовская команда в четвертьфинале уступила московскому ЦСКА, который стал обладателем бронзовых наград турнира.

Ранее в Первоуральске юный боксер умер после поединка.

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