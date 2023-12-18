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Футболист «Шахтера» призвал поддержать Украину

Футболист «Шахтера» Степаненко посетовал на снижение внимания к Украине

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выступил за проведение благотворительных матчей, деньги от которых должны пойти на помощь Украине. Его слова передает ua.tribuna.com.

«Важно проводить матчи и собирать деньги для помощи нашим людям, живущим в действительно тяжелой ситуации. Это действительно важно для нас и нашей страны.

Я живу на Украине, мои родители тоже, потому мой интерес к стране высок. Но досадно, что сейчас внимание к Украине ниже, чем раньше. Другие страны должны поддержать наше государство, армию, правительство», — сказал Степаненко.

Сборная Украины стала третьей на групповом этапе отбора к Евро, пропустив вперед себя Италию и Англию. Теперь подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче в марте 2024 года. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В 2022 году украинцы играли в стыковом матче отбора к чемпионату мира с Уэльсом и потерпели поражение, не сумев отобраться на мундиаль.

Ранее организаторы теннисного турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой.

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