Жена Костомарова рассказала, что вдохновило фигуриста после ампутации

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала о мотивации своего мужа после ампутации.

«Переломный момент был, когда мы, еще ни с кем не встречаясь, выложили видео. Он понял, какое количество людей его поддерживает и видит в нем столько силы. Его это как-то вдохновило. Сейчас, когда он бывает в упаднических настроениях — это нормально, невозможно всегда быть в хорошем настроении, — его эта всеобщая любовь очень поддерживает», — сказала Домнина в эфире подкаста «Произвольная программа».

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

17 декабря Костомаров вышел на лед со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой и исполнил номер с ОИ 2006 года «Кармен».

Ранее Домнина рассказала, как дети перенесли ампутации Костомарова.