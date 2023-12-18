Российский голкипер побил рекорд НХЛ по количеству побед

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:2. Российский голкипер победившей команды Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.

Эта победа стала 40-й в 2023 году для 27-летнего вратаря «лавин». Он лидирует по этому показателю среди всех вратарей НХЛ. Второе место занимает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос (35). Тройку лучших замыкает страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (34).

Благодаря 40-й победе в 2023 году Георгиев установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству выигранных матчей за один календарный год. По этому показателю он обошел прошлого рекордсмена Патрика Руа, который выиграл 39 матчей в 2000 году.

«Колорадо» с 40 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата Георгиев сыграл в 24 матчах за «Эвеланш», отражая в среднем 89,7% бросков по своим воротам.

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