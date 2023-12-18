«Сложно сдержаться»: голкипер «Зенита» назвал самую необдуманную покупку

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в «Шоу Воли» признался, что начал зарабатывать «большие деньги» уже в зрелом возрасте, а также рассказал, какая покупка стала самой необдуманной.

«Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать. Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить», — рассказал Кержаков.

Кержаков — воспитанник «Зенита». Он выступал за клуб до 2010 года, а в 2015 году вновь вернулся в петербургскую команду.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие Банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее «Зениту» предрекли чемпионство при невзрачной игре.