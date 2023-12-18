Назван игрок-разочарование первой части сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко заявил, что считает разочарованием первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайского полузащитника красно-белых Хесуса Медину. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Медина, скорее всего. В «Спартаке» не смог заиграть, уйдя из ЦСКА». [Сергей] Пиняев? Не, почему? Неплохой футболист, уже показал свой уровень и игру. «По игре он достаточно интересный в «Локомотиве», — сказал Деменко.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года. В Российской премьер-лиге он принял участие в 18 матчах, в которых дважды забил и дважды отдал результативные передачи.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее игрок «Спартака» оценил игру команды на три с плюсом.