«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода закончились со счетом 1:1. В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, за «Кэпитаз» забил Мартин Фехервари. В овертайме шайб заброшено не было, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались «столичные». Победный бросок нанес российский нападающий Евгений Кузнецов.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в матче не набрал.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее вице-президент КХЛ призвал оставить Овечкина в покое.