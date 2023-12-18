«Зенит» обвинили в снижении мотивации из-за пяти чемпионств подряд

Бывший футболист московского «Локомотива», футбольный эксперт Дмитрий Сенников заявил, что ожидал конкурентной борьбы в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также рассказал, с чем связана потеря части мотивации у петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У «Зенита» мы увидели много осечек, даже таких, которые нельзя было предугадать. Просто другие команды научились играть против «Зенита», а у самих питерцев после пяти чемпионств подряд мотивация уже не такая. Когда все время побеждаешь, то не борешься в полную силу. Поэтому «Зенит» так спокойно начал чемпионат», — заявил Сенников.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее «Зениту» предрекли чемпионство при невзрачной игре.