Абаскаля отказались называть подходящим тренером для «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился размышлениями о наиболее подходящей кандидатуре на роль главного тренера красно-белой команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я уже много говорил об Абаскале. Мое мнение не меняется: Абаскаль — это тренер не уровня «Спартака». Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца. Не хочу называть конкретные фамилии, у нас много хороших отечественных специалистов, которые хорошо знают специфику нашего футбола, потому что им живут», — заявил Жуков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

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