Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МОК назвали болезненными критерии допуска россиян

В МОК описали допуск россиян к ОИ словами «болезненный, но справедливый баланс»

close
100%
РИА Новости

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч высказался о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж. Его слова передает Inside The Games.

«Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс для ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится. Нам удалось в очень поляризованном мире соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире», — сказал Самаранч.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. Они стартуют в конце июля 2024 года в Париже.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее российский чемпион ОИ отказался участвовать в Играх в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами