В МОК назвали болезненными критерии допуска россиян

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч высказался о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж. Его слова передает Inside The Games.

«Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс для ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится. Нам удалось в очень поляризованном мире соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире», — сказал Самаранч.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. Они стартуют в конце июля 2024 года в Париже.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее российский чемпион ОИ отказался участвовать в Играх в Париже.