В Google назвали самого популярного по запросам в поисковике спортсмена

В компании Google опубликовали имя спортсмена, который был признан самым популярным спортсменом по запросам поисковика за всю его историю. Им стал сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Помимо Роналду в топ-10 спортсменов вошел аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубкок арабских чемпионов.

Ранее Роналду не вошел в список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.