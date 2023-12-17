В «Крыльях Советов» оценили первую часть сезона в исполнении команды

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поставил своему клубу «четверку» за результаты первой части сезона. Его слова передает Legalbet.

«На текущий момент оценил бы сезон «Крыльев» на твердую четверку. Могли в некоторых матчах сыграть лучше, но не сложилось. В целом все неплохо. На финальную часть сезона цель — как можно больше побеждать, по максимуму набирать очки. Что касается турнирного положения по итогам сезона, то будем стараться забраться как можно выше в таблице», — сказал Фролов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. Пять туров подряд клуб из Самары держался в тройке лидеров.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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