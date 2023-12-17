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Капитан магнитогорского «Металлурга» рассказал о своем отношении к статистике

Хоккеист Яковлев: статистика в порядке, когда хорошо играет команда

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» высказался о своей личной статистике, заявив, что важнее все-таки командные результаты. При этом олимпийский чемпион считает, что голы являются следствием хорошей игры, а потому рано или поздно должны прийти.

«Личная статистика, конечно, важна. Но хорошо, что команда так играет. [Поэтому] и статистика в порядке. Одно к другому. С забитыми шайбами разве что пока не так хорошо, как хотелось бы, но главное – есть моменты, а голы придут», — считает Яковлев.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 очков после 41-й встречи. Егор Яковлев в текущем сезоне отметился 20 (3+17) очками в 39-ти проведенных встречах при показателе полезности +10. В предыдущем сезоне 32-летний капитан «Магнитки» оформил 31 балл в 68 играх, при этом восемь раз поразив ворота. Такая результативность является лучшим для него результатом в карьере. По восемь шайб он забрасывал также в 2019/20 и 2020/21. Все эти годы хоккеист провел в составе «Металлурга».

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