Украинская теннисистка заявила, что россияне не должны выступать за свою страну

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о выступлении россиян на международных турнирах. Ее слова передает CNN.

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, меня представляют как украинскую теннисистку, и у меня такое чувство, будто я играю за всю свою страну.

Моя позиция остается прежней: я не думаю, что россиянам следует продолжать выступать за свою страну», — сказала Свитолина.

Российские теннисисты участвуют в турнирах как нейтральные спортсмены.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Свитолина располагается на 25-м месте (1 809 очков). Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9 295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9 050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6 580очков). Людмила Самсонова является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 16-й позиции, имея в активе 2 650 очков. В 20-ку лучших также входят россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова (18-я и 19-я соответственно).

Ранее украинскую теннисистку Костюк призвали не пускать на международные турниры.