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Валиева заявила о намерении продолжать сниматься в кино

Фигуристка Валиева собирается совмещать спорт и съемки в кино

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире Камила Валиева рассказала, что намерена совмещать спорт и кинематограф. Ее слова приводит Москвич Mag.

«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году! Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой песне года», а еще учиться, учиться и еще раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», — заявила фигуристка.

Валиева уже снялась в комедийном сериале «Котострофа».Фигуристку можно будет увидеть в пятой серии первого сезона. Помимо Валиевой в сериале сыграли такие известные актеры, как Михаил Трухин, Павел Деревянко, Надежда Сысоева, Светлана Камынина, Анна Банщикова и другие.

26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову, более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее РУСАДА проверило Валиеву на допинг второй раз за год.

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