Украинская теннисистка отказалась играть с 16-летней россиянкой Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась играть с представительницей России Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении указано, что Костюк отказалась от матча с Андреевой из-за «геополитической ситуации».

Костюк несколько дней назад согласилась заменить в Бур-де-Пеаж хорватскую теннисистку Донну Векич, которая изначально отобралась в финал турнира, но получила травму. Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачеву, которая сменила российское гражданство на французское.

По ходу календарного года Андреева попала с 405-го на 46-е место, поднявшись на 359 строчек рейтинга. 16-летняя теннисистка дошла до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), где уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась победой 19-летней американки со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000 с момента их реформы в 2009 году.

Ранее Андрееву признали новичком года по версии WTA.