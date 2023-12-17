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Роднина о своих высказываниях: я 12 лет представляла СССР, мне ничего не страшно

Чемпионка Игр Роднина: со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Советская фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина объяснила, что привыкла говорить правду, поскольку с ее с детства учили не врать, а также призналась, что выступления на крупных соревнованиях позволили ей не бояться ответственности за свои высказывания. Ее слова приводит Sport24.

«Слушайте, я двенадцать лет выходила и представляла сборную СССР — мне ничего не страшно. Мы в этом году отмечали 100 лет нашего вида спорта и из этих ста я посвятила 12 лет, представляя свою страну. Если ты боишься, то не берись за такие серьезные дела. Я это чувство страха уже давно потеряла. Со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать и добиваться успеха», — заявила Роднина.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. В своей карьере она выступала с Алексеем Улановым, вместе с которым стала победительницей Игр в 1972 году. С апреля того же года начала кататься вместе с Александром Зайцевым, за восемь лет пара не проиграла ни одного старта, на котором выступала.

Ранее Роднина предположила, как президентство Трампа отразится на российском спорте.

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