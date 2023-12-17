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Панарин набросился на соперника, защищая партнера по клубу

Панарин набросился на Пастрняка, заступившись за партнера по «Рейнджерс»

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал участником потасовки, которая произошла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

В концовке второго периода грубый силовой прием провел нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, воткнувший в борт защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена. Из-за такого контакта игрок клуба из Нью-Йорка упал на лед, ударившись головой о борт, а за партнера вступился Панарин, который полез в драку с соперником. Как итог, российский нападающий был оштрафован на две минуты за грубость, Пастрняк получил большой и дисциплинарный штраф, покинув лед до конца матча.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу в составе клуба из Нью-Йорка забросил Винсент Трочек, а Панарин выступил в роли ассистента для партнера.

Эта победа позволила «Рейнджерс» вернуться на первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В активе команды 43 очка в 29 матчах регулярного чемпионата.

Ранее Александр Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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