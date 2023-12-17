Российский пловец рассказал, какой еды ему не хватает в США

Российский пловец Андрей Минаков, который проходит обучение в Стэнфордском университете, рассказал, каких российских блюд ему не хватает в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Блины и сырники, наверное, самое основное. Там вообще их не готовят, как и борщ. Но в целом опции здорового питания есть. Вопрос в другом — нужна машина, чтобы добраться куда-то, ведь университет расположен не в городе. Общественный транспорт в стране не особо развит, поэтому нужно заранее планировать все», — сказал Минаков.

Минаков специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем. Он трехкратный призер чемпионата мира 2019 года, на его счету две серебряные и одна бронзовая медали. На чемпионате Европы — 2021 в Будапеште Минаков завоевал золото в эстафете, вместе с командой он стал вторым в смешанной эстафете и завоевал бронзу вольным стилем. Пловец — шестикратный победитель и серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр, действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83).

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