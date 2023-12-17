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«Зашкаливает лицемерие»: российский пловец рассказал о менталитете в США

Пловец Минаков заявил о большой разнице в менталитете людей в России и США

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РИА Новости

Российский пловец Андрей Минаков рассказал, в чем заключается разница между менталитетом людей в США и России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Проявляется это прежде всего в отношении к людям и общении. Там у всех зашкаливает лицемерие. В России люди более живые. Они могут сказать открыто то, что действительно считают. Они более искренние. В Америке же очень сложно в этом плане. Там люди могут рассказывать, насколько им что-то важно, как они переживают, а на самом деле им будет абсолютно все равно», — заявил Минаков.

Минаков специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем. Он — трехкратный призер чемпионата мира 2019 года, на его счету две серебряные и одна бронзовая медали. На чемпионате Европы — 2021 в Будапеште Минаков завоевал золото в эстафете, вместе с командой он стал вторым в смешанной эстафете и завоевал бронзу вольным стилем. Пловец — шестикратный победитель и серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр, действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83).

Ранее американский хоккеист сравнил Россию и США.

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