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Российский голкипер отдал голевой пас в матче НХЛ

«Флорида» переиграла «Эдмонтон», Бобровский сделал 38 сэйвов

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Abbie Parr/AP

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе Эдмонтон, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей голами отметились Картер Вераге, оформивший дубль в поединке, Брендон Монтур, Александр Барков и Сэм Беннетт. Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Зак Хайман.

Одним из героев прошедшего поединка стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил 38 ударов по своим воротам из 39, а также принял участие в одной из голевых атак своей команды — он выступил в роли ассистента для Беннетта, забросившего четвертую шайбу «Флориды» в этом матче. Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов в поединке не отличился и результативных очков не набрал.

«Флорида» одержала победу после двух поражений (оба предыдущих матча были проиграны со счетом 0:4). «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд после серии из восьми побед в регулярном чемпионате.

Ранее Александр Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ.

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