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Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения «Калгари»

«Тампа» проиграла «Калгари» в НХЛ, Кучеров отдал две результативные передачи

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершилась победой «Флэймз» со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Эй Джей Грир, Маккензи Уигар, Егор Шарангович и Коннор Зари. За «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос. В обоих голах «Тампы» принял участие российский нападающий Никита Кучеров, отдавший две голевые передачи. Теперь на его счету 52 очка (20 шайб + 32 голевые передачи) в текущем сезоне.

15 декабря Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи.

«Тампа» потерпела второе поражение в трех последних матчах регулярного чемпионата. «Флэймз» прервали серию из поражений, которая насчитывала четыре игры.

Ранее Александр Овечкин обновил антирекорд по количеству матчей без голов в НХЛ.

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