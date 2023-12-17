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Боксеры из России выиграли все пять поединков у американцев на турнире в Москве

Российские боксеры одолели США со счетом 5:0 в матче под эгидой IBA

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Российские боксеры в матчевой встрече одолели сборную США на турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

Турнир прошел под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) в Москве. Россияне победили во всех пяти поединков.

В категории до 60 кг Всеволод Шумков победил Абеля Мендозу. Юрий Осипов одержал верх над Никитой Абабия (до 72 кг), Павел Сосулин победил Алексиса Еспино (до 75 кг), Кваме Риттера уступил Бешто Шавлаеву (до 80 кг), а Джо Джонс не смог одолеть Алексея Егорова (свыше 90,7 кг).

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении спортсменов из России и Белоруссии национальной идентификации из-за событий на Украине. Чехия, Нидерланды, Германия, Швеция и еще несколько стран в знак протеста вышли из IBA, чтобы создать свою организацию World Boxing.

Решение было принято на конгрессе IBA в Дубае.

Ранее Альберт Батыргазиев стал чемпионом мира по версии IBA.

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