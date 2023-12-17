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Холифилд рассказал, за счет чего Усик может одолеть Фьюри

Легендарный боксер Холифилд: Фьюри не так уж хорош на ближней дистанции

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что украинский боксер Александр Усик в бою с Тайсоном Фьюри может воспользоваться тем, что британец уже не так хорош на ближней дистанции, передает «Советский спорт» со ссылкой на DAZN.

«Фьюри не так уж и хорош на ближней дистанции, но никто не подходит к нему. Это станет понятно в бою с Усиком. У украинца быстрые руки. Он умеет драться на ближней дистанции. Вы увидите разницу», — сказал Холифилд.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Тайсон Фьюри последний бой провел 28 октября 2023 года, в котором по правилам бокса победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Ранее Александр Поветкин рассказал, в каком случае будет болеть за Усика.

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