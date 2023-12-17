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Экс-игрок «Монако» рассказал, нужен ли команде Головин

Экс-игрок «Монако» Самбу: если клуб хочет играть в ЛЧ, Головина надо сохранить

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Panoramic/Global Look Press

Бывший игрок «Монако» Моссама Самбу заявил, что команде надо сохранить Александра Головина, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Монако» хочет играть в Лиге чемпионов, хочет добиваться там результата, то Головина нужно сохранить. Это отличный футболист. Но может быть и предложение, от которого нельзя будет отказаться», — сказал Самбу.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

После 15 матчей «Монако», набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (36 очков).

Ранее был выбран лучший российский футболист 2023 года.

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