Радимов о назначении Морено на пост тренера «Сочи»: нужны хорошие игроки

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи», отметив, что надо понять, какой подбор футболистов будет у команды, передает Vprognoze.ru.

«Тут надо понять, какой подбор футболистов в команде. Можно ли назвать приход Морено усилением? Понятно, что это хороший тренер, но нужны хорошие игроки», — сказал Радимов.

«Сочи» объявил о назначении Морено 15 декабря. Он стал третьим главным тренером в этом сезоне после Александра Точилина и Дмитрия Хохлова.

46-летний испанец ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. После 18-ти туров команда набрала 11 очков.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал странным Морено на пост тренера «Сочи».