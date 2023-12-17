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Украинская теннисистка: россиянам не следует продолжать играть за свою страну

Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за Россию

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Reuters

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде в Париже, отметив, что россиянам не следует продолжать играть за свою страну, передает CNN.

«Моя позиция остается прежней. Не думаю, что им следует продолжать играть за свою страну. Но сейчас я сосредоточена на помощи людям. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть», — сказала Свитолина.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее выступление россиян на Олимпиаде назвали делом совести каждого спортсмена.

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