Экс-футболист сборной России о «Спартаке»: надежды быстро сменились разочарованием

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов поделился мнением о том, что в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» остался непредсказуемой командой, передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Между Абаскалем и командой нет химии, что была год назад», — сказал Иванов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

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