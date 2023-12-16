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Исмаилов затребовал 50 млн за реванш со Шлеменко

Боец Исмаилов согласился на реванш со Шлеменко за 50 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал слова Александра Шлеменко, который после досрочной победы над представителем Сербии Александром Иличем заявил о возможном реванше с Исмаиловым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Реванш со Шлеменко? Проблем нет, давайте подеремся. Реванша хочет? Он был суперхорош? Давайте подеремся. Подготовьте, пожалуйста, 50 миллионов рублей — и погнали. Вперед! Саша, я иду за тобой! Просто скажите, что готовы заплатить эту сумму — и я в Омск приеду за Сашей! Как понять: дерется когда слабый?! Предложите сумму, которая меня устроит, раз уж такой разговор идет. Он потом не будет слабый? А вдруг он опять слабый будет?» — заявил Исмаилов.

Исмаилов и Шлеменко встречались в декабре 2022 года. Тогда победа досталась Исмаилову единогласным решением судей.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.

Бой Шлеменко и Илича прошел в Екатеринбурге 15 декабря и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 15 поражений.

Ранее Шлеменко после боя с Иличем рассказал, оказался ли его соперник чушпаном.

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