IIHF отклонил апелляцию голкипера ЦСКА Федотова на отстранение

Независимый дисциплинарный совет Международной хоккейной федерации (IIHF) отклонил апелляции, поданные российским голкипером Иваном Федотовым и российским ЦСКА за наложенные санкции, связанные с нарушением контрактной договоренности с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В IIHF постановили, что Федотов нарушил контрактные обязательства с «Филадельфией». Федотов заключил контракт с «Флайерз» в 2022 году, следом ушел на службу в армию, где провел год. После этого он заключил контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Голкиперу команды Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Это санкции остались в силе.

При этом 1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью. Вратарь продолжает участвовать в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее Тарасова дала совет Овечкину, как прервать безголевую серию в НХЛ.