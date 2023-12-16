В увольнении Абаскаля из «Спартака» не увидели смысла

Бывший футболист, тренер Денис Бояринцев заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю надо дать поработать. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если идет такое доверие тренеру, нет никакого смысла убирать Абаскаля перед весенней частью. Если эти эксперименты закончатся непопаданием в тройку по итогу сезона, то надо будет делать выводы. Смысл весной метаться? Пусть работает. Летом взяли качественных футболистов», — заявил Бояринцев.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к «Зениту».

Ранее бывший тренер «Спартака» заявил, что не теряет надежды на успех команды в РПЛ.